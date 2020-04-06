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В двух больницах Башкирии сменились главврачи

ОБЩЕСТВО
Фото: Тагир Гизатуллин, Fb

В двух больницах Башкирии сменились главврачи Фото: Тагир Гизатуллин, Fb

Главный врач Нефтекамской городской больницы Тагир Гизатуллин накануне объявил о своем уходе с должности. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», а также представил нового руководителя медучреждения.

«Уважаемые жители города Нефтекамска, команда #ГБНЕФТЕКАМСК, дорогие друзья! Завершился интересный, насыщенный этап моей профессиональной жизни, подошла к концу моя работа в Нефтекамской больнице. Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели — выздоровление пациентов, — написал Тагир Гизатуллин. — Приказом министра здравоохранения Башкортостана руководить больницей назначен Мурад Авзалов».

По данным местных СМИ, Тагир Гизатуллин назначен главврачом ГБУЗ РБ «Республиканская клиническая психиатрическая больница №1», которая находится в Калининском районе Уфы.

Мурад Авзалов окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», квалификация — врач-хирург. Трудился врачом-интерном Башкирского государственного медицинского университета, врачом-хирургом Калтасинской районной больницы, врачом-хирургом Центральной городской больницы Нефтекамска, заместителем главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск, главврачом Янаульской ЦРБ.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, кадры, назначения
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