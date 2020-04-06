Через неделю под Уфой в селе Зубово будет сдано общежитие для врачей инфекционного центра
Фото: Валерий Шахов
В поселке Зубово Уфимского района, где идет строительство быстро возводимого нового клинико-диагностического инфекционного центра, уже через неделю будет сдан первый корпус — общежитие для врачей на 56 мест. Об этом рассказал директор по строительству Олег Бабенков.
«Сейчас мы заканчиваем завоз грунта, горизонтальную планировку. Приступили к забиванию свай. Готовимся принимать первый корпус — общежитие для врачей. Он завезен, начинаем его собирать. 14 апреля постараемся сдать его в эксплуатацию. Дальше продолжаем забивать свайное поле под корпуса больницы», — рассказал он.Общежитие для медперсонала будет состоять из двух блоков, каждый рассчитан на 28 человек. Комнаты будут оборудованы санузлом и душевой.
В настоящее время ведутся работы по укладке канализационной трубы для общежития, готовятся выходы для подключения наружных сетей.
Строители также продолжают забивать свайное поле под корпуса больницы. Ведутся работы по укладке электрокабеля.
«Данный участок по рельефу сложный. Обсыпаемся ПГС, чтобы уровень дороги был ниже уровня больницы, чтобы больницу не затопило. На сегодняшний день завезено уже порядка 22 тысяч кубов», — добавил Бабенков.Решение о строительстве нового корпуса инфекционной больницы в Уфе было принято, в первую очередь, по причине распространения в мире новой коронавирусной инфекции. Инфекционная больница будет иметь максимальную вместимость (520 мест) и иметь выстроенную логистику, учитывая эпидемиологические обстоятельства в мире за последние месяцы. К строительству объекта общей площадью в 16 тысяч квадратных метров приступили 25 марта. Ранее глава Башкирии заявлял, что больницу нужно достроить в июне. Строители работают в круглосуточном режиме и уверены, что смогут выполнить поставленную задачу.