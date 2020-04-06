Через неделю под Уфой в селе Зубово будет сдано общежитие для врачей инфекционного центра

Фото: Валерий Шахов























Фото: Валерий Шахов

В поселке Зубово Уфимского района, где идет строительство быстро возводимого нового клинико-диагностического инфекционного центра, уже через неделю будет сдан первый корпус — общежитие для врачей на 56 мест. Об этом рассказал директор по строительству Олег Бабенков.

﻿«Сейчас мы заканчиваем завоз грунта, горизонтальную планировку. Приступили к забиванию свай. Готовимся принимать первый корпус — общежитие для врачей. Он завезен, начинаем его собирать. 14 апреля постараемся сдать его в эксплуатацию. Дальше продолжаем забивать свайное поле под корпуса больницы», — рассказал он.

Общежитие для медперсонала будет состоять из двух блоков, каждый рассчитан на 28 человек. Комнаты будут оборудованы санузлом и душевой.

В настоящее время ведутся работы по укладке канализационной трубы для общежития, готовятся выходы для подключения наружных сетей.

Строители также продолжают забивать свайное поле под корпуса больницы. Ведутся работы по укладке электрокабеля.

﻿«Данный участок по рельефу сложный. Обсыпаемся ПГС, чтобы уровень дороги был ниже уровня больницы, чтобы больницу не затопило. На сегодняшний день завезено уже порядка 22 тысяч кубов», — добавил Бабенков.