Фото: Олег Яровиков В Уфе приступают к строительству новой инфекционной больницы Фото: Олег Яровиков

«Завтра мы приступаем к строительству новой инфекционной больницы», — заявил сегодня на заседании Президиума Правительства республики первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров.

Решение о строительстве нового корпуса инфекционной больницы в Уфе было принято, в первую очередь, по причине распространения в мире новой коронавирусной инфекции. Инфекционная больница будет иметь максимальную вместимость и иметь выстроенную логистику, учитывая эпидемиологические обстоятельства в мире за последние месяцы.

Здание планируют построить до конца 2020 года, информировало ранее агентство. Ранее опыт строительства быстровозводимых зданий изучался в Подмосковье. Больницу оснастят необходимым оборудованием, закупят переносные аппараты для проведения ультразвуковых и рентгенологических обследований. Кроме того, для медработников предусмотрят все необходимые условия безопасной работы. Напомним, в республике за минувшие сутки выявлены первые трое заболевших новой коронавирусной инфекцией.

﻿«Прошу усилить меры предосторожности наших медицинских работников, а также обратить внимание на самую уязвимую группу — людей пожилого возраста и людей с низким иммунитетом, — добавил первый вице-премьер, руководитель регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Назаров. — Задача номер один: не допустить в республике летальных исходов и тяжелых последствий для здоровья заболевших».