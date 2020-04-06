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В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции Фото: Валерий Шахов

В Башкирии разрешено передвигаться на автомобиле во время действия режима самоизоляции, сообщил на совещании в правительстве руководитель республики Радий Хабиров.

«Мы приняли, на мой взгляд, важное решение — разрешение передвигаться на автомобильном транспорте. Если в нем едет сам владелец автомобиля или те, с кем он находится на режиме самоизоляции — члены его семьи», — добавил Радий Хабиров.

Как отметил на совещании руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, соблюдение социальной дистанции по-прежнему будет главным критерием, поэтому никакие «торговые центры, концертные, спортивные, развлекательные мероприятия с массовым участием граждан не предполагаются».

Вместе с тем, есть четкое понимание, что нахождение в собственном автомобиле — самостоятельно или с с теми, с кем ты находишься в самоизоляции — это не распространение коронавируса, подчеркнули в правительстве.

Поэтому вечером 6 апреля в республике запустят портал «Дорога 02», который сегодня и завтра будет пока работать в тестовом режиме.

Начиная с 8 апреля, жители республики смогут заполнить на этом портале специальную регистрационную форму для передвижения на автомобиле. Документ, разрешающий перемещаться во время действия режима самоизоляции, можно также скачать на телефон либо распечатать, пояснил Сидякин.

«Однако случаи и пункты назначения по перемещению строго ограничены. Это случаи, если вы едете на похороны, к месту рождения или едете на свою работу. Список предприятий только что был озвучен. Пропуск должны распечатывать сами предприятия, образец уже утвержден, он тоже будет размещен на этом сайте. Работодатели смогут его скачать и распространить среди своих работников. У сотрудников ДПС и ППС также будет доступ к этой базе. Они смогут проследить, то ли это предприятие, находится ли оно в списке», — сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.
Указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

6 апреля было принято решение продлить режим самоизоляции еще на неделю.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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