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В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии режим самоизоляции продлится до конца текущей недели Фото: ИА «Башинформ»

Жители Башкирии еще неделю проведут в режиме самоизоляции. Об этом 6 апреля на совещании в правительстве РБ сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Мы еще одну неделю находимся в режиме жесткой самоизоляции. Еще одну неделю в таком же жестком режиме самоизоляции. Когда мы принимали положение указа о введении режима самоизоляции, мы делали это оперативно, следуя событиям. В нем есть целый ряд моментов, которые мы решили поправить. Мы будем следовать логике развития событий, будем постоянно менять нашу политику, но политика пока в части самоизоляции неизменна, — заявил Радий Хабиров. — Мы продолжим наши профилактические мероприятия, а также работу, которую проводят правоохранители».

Глава региона добавил, что сотрудники полиции будут штрафовать «только за самые вызывающие случаи». На данный момент составлено лишь 35 протоколов на четырехмиллионную республику. Между тем сотрудниками полиции проведено 645 профилактических бесед.

Радий Хабиров отметил, что впереди садоводческая пора, которая важна жителям региона, в том числе в плане формирования продуктового запаса.

«Впереди сады. Мы точно приняли решение, что мы поможем нашим жителям с весенними работами. Запрещать сады мы не будем. Но я прошу наших жителей потерпеть до вечера 10 апреля. Мы предоставим юридические механизмы, на основании которых вы сможете спокойно выезжать в сады и проводить весенние работы. В садах пока делать нечего, холодно. Но в конце этой недели потеплеет, мы жителям предоставим возможность посещать сады. Это тоже своего рода самоизоляция, а также способ формирования себе продуктового запаса, который, возможно, нам будет нужен», — сказал глава региона.

Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин пояснил, что можно будет ездить только в один сад. При этом нужно будет заполнить специальную форму на портале «Дорога 02», который заработает в пробном режиме с завтрашнего дня.

«В пятницу, 10 апреля, с 16.00 часов мы предоставим возможность гражданам регистрироваться на специальном сайте для поездки в сад. Нельзя будет в одну неделю зарегистрироваться сначала в один сад, потом в другой. Также будет предусмотрена возможность движения на автомобиле к месту приобретения продуктов питания, к родственникам, нуждающимся в помощи. Количество опций ограничено, некоторые режимы будут ограничены одним адресом. Срок следования к месту ограничен 90 минутами. При этом маршрут будет прослеживаться», — сказал Александр Сидякин.

Он добавил, что работа торговых центров, а также проведение концертных, спортивных, развлекательных мероприятий с массовым участием граждан не предполагается – самоизоляция сохраняется.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, глава РБ, самоизоляция
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