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14:05 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 8475 тестов. Под подозрением 89 человека. 3 пациента выписаны
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У россиян появится возможность сдать анализ на COVID-19 дома и без назначения врача

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

У россиян появится возможность сдать анализ на COVID-19 дома и без назначения врача Фото: ИА «Башинформ»

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с 6 апреля начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.

«Исследования на коронавирус будут проводится на коммерческой основе. У всех граждан появится возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Благодаря внедрению новых тест-систем будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи». В условиях режима самоизоляции процедура забора биоматериала будет происходить на дому практически бесконтактным способом.

«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Пока платная услуга доступна для жителей Москвы и Московской области. Сейчас ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов России.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом. Число заразившихся COVID-19 остается прежним — 10 человек. Количество подозреваемых на коронавирус составляет 89 человек, 12 из которых — дети. Всего проведено 8475 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции. По данным на 4 апреля, в целом по России выявлен 4731 случай заболевания коронавирусом (+582). 333 человека выздоровели (+9), 43 — умерли.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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