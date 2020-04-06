Фото: ИА «Башинформ» Назван наиболее эффективный способ профилактики COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, является вакцина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александра Горелова, сказанные в эфире передачи «Жить Здорово!».

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни, —заявил эпидемиолог. — Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины».

При этом Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом. Число заразившихся COVID-19 остается прежним — 10 человек. Количество подозреваемых на коронавирус составляет 89 человек, 12 из которых — дети. Всего проведено 8475 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции.

По данным на 4 апреля, в целом по России выявлен 4731 случай заболевания коронавирусом (+582). 333 человека выздоровели (+9), 43 — умерли.