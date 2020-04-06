Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

6 апреля Понедельник

Уфа   °

Молния
14:05 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 8475 тестов. Под подозрением 89 человека. 3 пациента выписаны
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Назван наиболее эффективный способ профилактики COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Назван наиболее эффективный способ профилактики COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, является вакцина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александра Горелова, сказанные в эфире передачи «Жить Здорово!».

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни, —заявил эпидемиолог. — Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины».

При этом Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом. Число заразившихся COVID-19 остается прежним — 10 человек. Количество подозреваемых на коронавирус составляет 89 человек, 12 из которых — дети. Всего проведено 8475 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции.

По данным на 4 апреля, в целом по России выявлен 4731 случай заболевания коронавирусом (+582). 333 человека выздоровели (+9), 43 — умерли.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии наделил чиновников полномочиями штрафовать за невыполнение правил при ЧС
Указом главы Башкирии чиновники 15 ведомств наделяются полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КОАП РФ «Невы
В Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом
В Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом, сообщили на брифинге в региональном Минздраве. Число заразившихся COVID-19 остается прежним —
Минздрав РБ призвал относиться критично ко всей информации о коронавирусной инфекции
Минздрав Башкирии отреагировал на критику пациента инфекционной больницы на качество оказания медицинской помощи и соблюдение мер противоэпидемических м
Жителей Башкирии просят не перегружать интернет во время онлайн-уроков
Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин призвал всех не смотреть фильмы по интернету и не перегружать каналы связи во время школьных онлай
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть