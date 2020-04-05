По данным на 4 апреля, в целом по России выявлен 4731 случай заболевания коронавирусом. 33 человека выздоровели, 43 — умерли.

Количество подозреваемых на коронавирус сократилось до 89 человек, 12 из которых — дети.

В Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом, сообщили на брифинге в региональном Минздраве. Число заразившихся COVID-19 остается прежним — 10 человек.

Галина Бахшиева

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