В Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом
В Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом, сообщили на брифинге в региональном Минздраве. Число заразившихся COVID-19 остается прежним — 10 человек.
Количество подозреваемых на коронавирус сократилось до 89 человек, 12 из которых — дети.
По данным на 4 апреля, в целом по России выявлен 4731 случай заболевания коронавирусом. 33 человека выздоровели, 43 — умерли.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии третьи сутки нет новых заболевших коронавирусом
Минздрав РБ призвал не вестись на хайп и относиться критично ко всей информации о КВИ
Сегодня в Башкирии потеплеет до плюс 13 градусов
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи