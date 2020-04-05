Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартовал флешмоб #учимсявместе Фото: Олег Яровиков

В преддверии стартующего 6 апреля дистанционного обучения, глава Минобрнауки Башкирии Айбулат Хажин обратился в соцсетях к родителям школьников.

«Завтра все наши школьники переходят на дистанционное обучение. Занятия начнутся в 10 часов по всей республике. Уроки для младших классов продлятся до 14 часов, для старшеклассников до 14.30. В это непростое время мы очень надеемся на вашу помощь и поддержку для того, чтобы наши ребята получили качественное образование», — заявил он в своем видеообращении к родителям.

Министр образования и науки Башкирии попросил родителей на время онлайн-уроков «обеспечить вашему школьнику свободный доступ к компьютеру и интернету и не использовать для иных целей».

«Очень важно, чтобы скорость интернета сохранялась. Я надеюсь, уважаемые родители, что вы отнесетесь к этой просьбе с пониманием. Для того, чтоб объединить наших родителей, мы запускаем флешмоб #учимсявместе, выкладывайте фотографии школьников, поддержим наших ребят», — резюмировал он.

Ранее министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин призвал всех не смотреть фильмы по интернету и не перегружать каналы связи во время школьных онлайн-уроков.

Дистанционное обучение, стартующее с 6 апреля, продлится в Башкирии минимум две недели.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.