Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии просят не перегружать интернет во время онлайн-уроков Фото: Олег Яровиков

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин призвал всех не смотреть фильмы по интернету и не перегружать каналы связи во время школьных онлайн-уроков: с 9.00 до 14.30.

«Люди, находясь дома, активно пользуются интернетом, — констатировал он на брифинге в воскресенье. — От нас с вами зависит, будут ли дети нормально учиться во время дистанционного обучения. Перегрузки каналов связи будут точно. Риски минимальны, но необходимо перестраховаться. Призываю всех не смотреть фильмы через интернет в это время, не скачивать большие файлы, не пользоваться видеозвонками».

На сегодняшний день, каналы связи работают на пределе возможностей — загрузка составляет 92%. Такого ранее никогда не было, констатировали в ведомстве.

Как сообщал «Башинформ», дистанционное обучение, стартующее с 6 апреля, продлится в Башкирии минимум две недели.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.