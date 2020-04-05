Фото: Олег Яровиков В России могут обязать магазины раздавать маски покупателям Фото: Олег Яровиков

Национальный союз защиты прав потребителей обратился в российское правительство с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.

«Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. И перчатки, и маски должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями», — считает Павел Шапкин.

По его словам, письмо в правительство России уже направлено. Аналогичное обращение — в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей, требования к обеспечению покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками следует сохранить даже после того, как пройдет эпидемия коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 млн случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.

Как сообщал «Башинформ», за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заболело 658 человек. Выздоровело с начала обнаружения коронавируса — 355 человек, умерло — 45.

Общая численность заболевших в России достигает на сегодняшний день 5 389 человек