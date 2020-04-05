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В России заболели коронавирусом 5389 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В России заболели коронавирусом 5389 человек Фото: Валерий Шахов

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заболело 658 человек. Выздоровело с начала обнаружения коронавируса — 355 человек, умерло — 45.

Общая численность заболевших достигает на сегодняшний день 5 389 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По-прежнему, подавляющее большинство инфицированных приходится на Москву — 3 893 человека.

В Башкортостане численность заболевших третьи сутки подряд остается неизменной — 10 человек. Трое из них выписаны, состояние еще семи человек — стабильное, проводится необходимое лечение, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Как сообщал «Башинформ», указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

Согласно документу, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».

Выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь; можно сходить в магазин за продуктами или в аптеку; выгуливать домашних животных; вынести мусор; добраться до места работы, если обязан.

3 апреля глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе еще как минимум на неделю.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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