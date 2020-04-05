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Глава Башкортостана Радий Хабиров записал видео-урок, который завтра покажут школьникам

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров записал видео-урок, который завтра покажут школьникам Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров записал урок, который 6 апреля покажут школьникам, перед началом дистанционных занятий.

Он будет транслироваться в 10 часов утра на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV.

«Я только что записал урок, который завтра покажут нашим школьникам. И подумал, что все наши усилия будут абсолютно бессмысленны — я имею в виду начало учебной недели с завтрашнего дня — если нам не помогут родители», — написал он на своей странице в Вконтакте.
Как подчеркнул Радий Хабиров, детям сейчас очень сложно, поскольку они впервые оказались в такой непростой ситуации. Поэтому здесь крайне важна помощь родителей, их забота и внимание.

«Важно, чтобы вы, родители, проявили особую заботу, вместе с ребятами сели за домашние парты и тоже начали учиться, помогли своим сыновьям и дочерям. Ведь если мы упустим это время, и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом мире с недостатком знаний — в этом будем виноваты мы с вами. Поэтому с нашей стороны – сделать все, чтобы в рамках дистанционной учёбы дети получали знания, а с вашей стороны – чтобы организовали учебу детей дома», — заявил глава региона.
Как считает Радий Хабиров, важно также рассказать детям о том, что сейчас – время героев. Это время, когда проявляются самые лучшие качества человека, но, вместе с тем, и самые худшие.

«У нас в республике за это время мы насмотрелись на примеры настоящего человеческого героизма и доброты. Но, в то же время, насмотрелись и на негодяйство. Мы наказывали негодяев и будем наказывать. Но всё-таки, в наше непростое время геройства больше. Объясните это нашим детям. Их геройство сейчас – сидеть дома и учиться, быть более внимательными друг к другу, терпеливее, старательнее. Всем доброго здоровья. Мы прорвёмся, и всё у нас будет хорошо».

Галина Бахшиева
Теги: Радий Хабиров, онлайн-урок
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