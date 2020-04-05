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Минобр Башкирии назвал максимальное число уроков при дистанционном обучении

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минобр Башкирии назвал максимальное число уроков при дистанционном обучении Фото: ИА «Башинформ»

6 апреля учебные занятия во всех школах республики начнутся в 10 часов утра с первого онлайн-урока с главой Башкортостана, сообщили в региональном Минобрнауки.

Онлайн-урок будет транслироваться на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV.

Онлайн-урок можно посмотреть как по телевизору, так и в интернете, на официальных сайтах этих телеканалов в онлайн-трансляции.

Как сообщил в воскресенье на брифинге министр образования и науки Айбулат Хажин, продолжительность уроков составит 30 минут. После второго урока школьников ждет большая перемена — 20 минут, чтобы дети успели поесть.

Для учащихся начальных классов планируется проводить не более четырех уроков в день. Для основного звена — до шести уроков, для старшего звена или учащихся 10-11 классов — не более семи уроков в день.

«После трансляции онлайн-урока на телеканалах Башкортостана видеозапись будет доступна на канале Youtube Министерства образования и науки Башкортостана. В последующие дни занятия в школах будут также начинаться с онлайн-урока с медийной личностью. Это известные люди, спортсмены, деятели культуры, политические деятели. Порядок трансляции — аналогичный», — добавили в ведомстве.
Напомним, дистанционное обучение, стартующее с 6 апреля, продлится в Башкортостане минимум две недели.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1318 школ, в которых обучаются почти 500 тысяч детей.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, дистанционное обучение
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