Фото: Олег Яровиков Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей Фото: Олег Яровиков

Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильского врача Леонида Эйдельмана.

«Я уверен, что хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание, все это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны. С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, требуется продолжение лечения, избегают посещать поликлиники и прибывать в больнице. Кроме того, мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», — заявил Эйдельман.

По мнению эксперта, пожилые люди, находящиеся сейчас в изоляции и мало двигающиеся, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, «которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции».

Для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей следует от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов.

«Я очень возражаю против определения «социальное дистанцирование». Я считаю, что дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты. Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей — это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое», — считает Эйдельман.

Врач также напомнил о необходимости больше двигаться, насколько это позволяет пространство, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная, ей болеют в лёгкой форме, за исключением группы риска».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 млн случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.

Как сообщал «Башинформ», за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в России заболело 658 человек. Выздоровело с начала обнаружения коронавируса — 355 человек, умерло — 45.

Общая численность заболевших в России достигает на сегодняшний день 5 389 человек