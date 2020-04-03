Фото: Соцсети Из-за коронавируса в Башкирии ограничен въезд в Белорецкий район Фото: Соцсети

В Башкирии ограничили въезд автотранспорта на территорию Белорецкого района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта на официальных страницах в социальных сетях.

В частности, на въезде со стороны Магнитогорска и Учалов установлены ограждения, которые патрулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что на границе Башкирии и Челябинской области власти последнего региона установили блокпосты и пропускают в область только своих жителей и большегрузы, доставляющие необходимые товары.