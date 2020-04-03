Фото: Олег Яровиков В Башкирии три пациента с новым коронавирусом выписаны из больницы Фото: Олег Яровиков

Еще один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-2019 выписан из больницы в Башкирии. Выздоровела несовершеннолетняя девочка. Об этом на совещании в правительстве республики сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

«Диагноз новой коронавирусной инфекции выявлен у десяти человек: это жители городов Уфы, Дюртюли, Кумертау», — уточнил представитель республиканского Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что с 31 марта 2020 года в Башкирии действует режим полной самоизоляции. Глава региона Радий Хабиров сегодня сообщил о продлении режима как минимум до 12 апреля.