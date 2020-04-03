Фото: Олег Яровиков Руководство «Башинформа» компенсирует штраф уфимцу, нарушившему режим самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Руководство медиахолдинга «Башинформ» предлагает компенсировать сумму штрафа уфимцу, нарушившему режим самоизоляции. В компании считают, что он не знал о высоких штрафах, поэтому нарушил режим, а в структурных подразделениях госСМИ намерены усилить эффективность работы по информированию жителей республики.

«Мы считаем своей виной то, что государственные СМИ, входящие в холдинг «Башинформ», недостаточно эффективно донесли до жителей информацию о том, что за нарушение режима предусмотрены серьезные штрафы, — сказал председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов. — В результате наш житель был оштрафован на 15 тысяч рублей. Мы приняли решение скинуться всем руководством медиакомпании и возместить сумму штрафа уфимцу. Со своей стороны обещаю, что с сегодняшнего дня все подразделения «Башинформа» будут активнее доносить информацию до граждан о высоких штрафах за нарушение режима самоизоляции».

Напомним, 2 апреля в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон на улице Лётчиков 33-летний гражданин находился в общественном месте. Он нарушил режим самоизоляции, введённый указом главы Республики Башкортостан 31 марта.

В отношении гражданина сотрудниками полиции был составлен протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы полиции были переданы для рассмотрения в суд.

В ходе заседания гражданин признал свою вину в совершении правонарушения. Решением суда уфимцу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.