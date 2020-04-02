Школьники Башкирии на дистанционном обучении будут встречаться с медийными личностями

С 6 апреля все школы Башкирии переходят на дистанционное обучение. По словам министра образования республики Айбулата Хажина, занятия будут начинаться в 10 утра и проходить в одну смену.

Министр образования также пояснил, что каждый день к детям с помощью онлайн-платформ будут подключаться известные медийные личности республики и проводить беседы на интересные и актуальные темы.

Ранее сообщалось о том, что 6 апреля первый урок для школьников региона проведет глава Башкирии Радий Хабиров.