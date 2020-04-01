Фото: Олег Яровиков Число дежурных детсадов в Уфе сократят до 10 - мэрия Фото: Олег Яровиков

В Уфе принято решение оставить 10 дежурных детсадов. Соответствующее постановление только что подписал глава администрации башкирской столицы Ульфат Мустафин.

Как сообщил пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов, все детсады закрывают, будут работать только дежурные 10 детсадов. Какие именно это будут детсады — информация в самое ближайшее время появится на сайте администрации Уфы.

Ранее в мэрии сообщали, что на сегодняшний день в Уфе продолжают работать 88 дежурных групп в 84 детсадах.