В Уфе продолжают работать 88 дежурных групп в детсадах

Об этом сообщил в среду на брифинге в Минздраве Башкирии заместитель главы администрации башкирской столицы Рустем Газизов.

На сегодняшний день в Уфе продолжают работать 88 дежурных групп в 84 детсадах.

Галина Бахшиева

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