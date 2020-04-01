В Уфе продолжают работать 88 дежурных групп в детсадах
Фото: Олег Яровиков
В Уфе продолжают работать 88 дежурных групп в детсадах Фото: Олег Яровиков
На сегодняшний день в Уфе продолжают работать 88 дежурных групп в 84 детсадах.
Об этом сообщил в среду на брифинге в Минздраве Башкирии заместитель главы администрации башкирской столицы Рустем Газизов.
«Работа выстроена таким образом: родители, у кого есть справка-пропуск, отправляет воспитателю на WhatsApp фотографию этого разрешительного документа. Это необходимо для того, чтобы в детсаду понимали, что да — родитель в период режима самоизоляции должен работать, и есть необходимость, чтобы ребенок посещал детский сад. Либо можно визуально показать эту справку воспитателю, когда приводите своего ребенка в детский сад», — пояснил он.
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