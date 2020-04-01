Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

1 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
В Башкирии на 01.04.20 - 8 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 5635 анализов. Под подозрением - 107 человек. 1 пациент выздоровел.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэр Сибая сообщил о новом случае заражения Covid-19 от торговца мясом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Мэр Сибая сообщил о новом случае заражения Covid-19 от торговца мясом Фото: Олег Яровиков

Мэр Сибая Рустем Абзалов сообщил, что у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, который контактировал с торговцем мяса на сибайском рынке, подтвердился коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса — торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей работе. На данный момент он уже находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Контактировавших с ним 227 человек отправили на самоизоляцию.

«Среди жителей нашего города могут быть те, кто обращался в Сбербанк села Кизил в течение последних двух недель или имели контакты. Напоминаю, что им в обязательном порядке необходимо соблюдать режим самоизоляции и проинформировать Центральную городскую больницу Сибая — позвонить на «Горячую линию». Обращаться в больницу напрямую не нужно. При наличии признаков болезни необходимо вызвать врача через телефон «Горячей линии» ЦГБ», — обратился мэр к жителям города.

Ранее сообщалось, что ﻿у фельдшера скорой помощи из Челябинской области обнаружили Covid-19 после того, как она взяла анализ у торговца мясом в Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики
Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта сообщил о двух новых случаях Covid-19 в регионе, а также о введении режима самоизоляции для всех жителей республики
Уроженец Башкирии застрял на круизном лайнере в Австралии из-за коронавируса
Уроженец Сибая Руслан Муратгалин 26 февраля отправился в рейс на круизном лайнере из Сиднея. Мужчина трудится на корабле газосварщиком. 7 марта, когда су
С 1 апреля в Уфе начнется выдача спецпропусков
В Уфе разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа на период введения режима самоизоляции, сообщил глава столично
«Улицы должны быть освещены, не вздумайте на этом экономить!» - Радий Хабиров
«Не вздумайте в эти дни начинать экономить на освещении. Улицы, дворы должны быть освещены, максимально, я бы попросил, не вздумайте начинать выключать с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть