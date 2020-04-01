Фото: Олег Яровиков Мэр Сибая сообщил о новом случае заражения Covid-19 от торговца мясом Фото: Олег Яровиков

Мэр Сибая Рустем Абзалов сообщил, что у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, который контактировал с торговцем мяса на сибайском рынке, подтвердился коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса — торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей работе. На данный момент он уже находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Контактировавших с ним 227 человек отправили на самоизоляцию.

«Среди жителей нашего города могут быть те, кто обращался в Сбербанк села Кизил в течение последних двух недель или имели контакты. Напоминаю, что им в обязательном порядке необходимо соблюдать режим самоизоляции и проинформировать Центральную городскую больницу Сибая — позвонить на «Горячую линию». Обращаться в больницу напрямую не нужно. При наличии признаков болезни необходимо вызвать врача через телефон «Горячей линии» ЦГБ», — обратился мэр к жителям города.

Ранее сообщалось, что ﻿у фельдшера скорой помощи из Челябинской области обнаружили Covid-19 после того, как она взяла анализ у торговца мясом в Башкирии.