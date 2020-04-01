Фото: Олег Яровиков Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра Фото: Олег Яровиков

Россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения коронавирусом, говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой.

Исключение составляют только поездки в такси.

Кроме того, главный санитарный врач страны предписала тестировать на COVID-19 следующие категории граждан:

— всех россиян старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с соответствующими симптомами;

— прибывших на территорию России с признаками респираторных заболеваний;

— контактировавших с инфицированными;

— пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»;

— медработников, имеющих риск инфицирования COVID-2019 (тестирование раз в неделю, а при проявлении симптомов — немедленно);

— находящихся в спецучреждениях закрытого типа (в том числе кадетские корпуса, дома-интернаты, тюрьмы, колонии и так далее) и персонал таких организаций — при наличии симптомов.

Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заражения новым коронавирусом. Всего заболели 2777 человек, 190 человек выздоровели. Число погибших от болезни за сутки увеличилось на семь человек — до 24.

В Башкирии на 13 часов 1 апреля зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции. Один человек выздоровел.