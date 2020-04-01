Фото: pixabay.com В России число зараженных Covid-19 достигло 2777 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заражения новым коронавирусом. Всего заболели 2777 человек

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных — 2777 человек. 190 человек выздоровели. Число погибших от болезни за сутки увеличилось на семь человек — до 24.

В Башкирии на 13:00 часов 1 апреля зарегистрировано 8 случаев коронавирусной инфекции. 1 человек выздоровел.

Ранее сообщалось, что ﻿в Республике Башкортостан в 20.00 часов 31 марта 2020 года вступил в силу указ главы республики Радия Хабирова о полной самоизоляции граждан.