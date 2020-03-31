Ирек Ялалов в Совфеде поблагодарил президента России за награждение Минигали Шаймуратова
Сегодня член Совета Федерации от Республики Башкортостан Ирек Ялалов, выступая на рабочем заседании Совфеда, рассказал о награждении легендарного командира 112-й Башкавдивизии, генерала-майора Минигали Шаймуратова звездой Героя России.
«Вчера глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров сообщил всему народу Башкортостана радостную весть: указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присудить звание Героя Российской Федерации Шаймуратову Минигали Мингазовичу, генерал-майору посмертно. 78 лет общественность и руководители Башкирии добивались этого. Была одна формальность, которая не позволяла в свое время присвоить звание Героя Советского Союза: не были установлены обстоятельства смерти. Он погиб в 1943 году под Дебальцево. Это выдающийся сын своего народа, до войны он командовал кремлевским полком, был военным атташе в Турции, в Китае. Наконец, мы благодарны президенту РФ, что восстановлена историческая справедливость, и в это непростое время для нас это символический шаг. Я хотел бы поблагодарить всех коллег, которые были причастны к этому, Радия Хабирова, который приложил много усилий для того, чтобы в виде исключения звание Героя России было присвоено уже после Великой Отечественной войны», — сказал Ирек Ялалов.
Валентина Матвиенко поблагодарила за хорошую новость и отметила, что всегда есть удовлетворение и радость, когда торжествует справедливость.
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