Ирек Ялалов в Совфеде поблагодарил президента России за награждение Минигали Шаймуратова

Валентина Матвиенко поблагодарила за хорошую новость и отметила, что всегда есть удовлетворение и радость, когда торжествует справедливость.

Сегодня член Совета Федерации от Республики Башкортостан Ирек Ялалов, выступая на рабочем заседании Совфеда, рассказал о награждении легендарного командира 112-й Башкавдивизии, генерала-майора Минигали Шаймуратова звездой Героя России .

ИА «Башинформ»

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