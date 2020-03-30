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Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России

ПОЛИТИКА / 100 лет Республике

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров:

«Сегодня — день, когда Президент России восстановил историческую справедливость. Я действительно об этом мечтал. Как и многие, кто еще сразу после окончания войны начали обращаться в разные инстанции с этой просьбой. В 1958 году представление написал сам Семён Буденный. Год за годом шло письмо за письмом в соответствующие структуры, но все обращения натыкались на жёсткие нормативы, которые были в данном случае невыполнимы...

О чем, собственно, речь. Мы все с детских лет знаем имя легендарного комдива Минигали Шаймуратова. Его биография невероятна. Ни один киносценарист не написал бы такую жизнь — боевую, приключенческую и, одновременно, настолько трагическую. Столько Героев Советского Союза, как в дивизии генерала Шаймуратова, было всего в двух воинских подразделениях на всю армию СССР. Эти всадники наводили ужас на фашистов. В том числе, и в их последнем походе. Шаймуратов мог бы остаться в живых, если бы отступил вместе с группой, ушедшей спасать знамя дивизии. Но он предпочёл принять последний бой и верную смерть вместе со своими основными силами… Его подвиг долгие годы не был оценен по достоинству, поскольку обстоятельства гибели были неизвестны, а по регламенту — они должны быть установлены.

И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Минигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России.

И есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира. Ничего случайного в жизни не бывает. Это — повод задуматься. Объединиться вокруг нашей славной истории. Быть достойными Великих людей.

«Потомки Салавата отступать не умеют», – говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. И мы тоже никогда не сдадимся. Ни перед коварным врагом, ни перед эпидемиями 21 века».

ИА «Башинформ»
Теги: Герой России, Минигали Шаймуратов
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