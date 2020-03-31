Фото: Олег Яровиков В МВД Башкирии развеяли слухи о закрытии Уфы на въезд и выезд Фото: Олег Яровиков

Жители Уфы сообщают в систему «Инцидент» о том, что вокруг столицы что-то происходит: то стягиваются войска, то устанавливают какие-то закрытые знаки. Граждане переживают, что город могут закрыть на въезд и выезд. 31 марта на брифинге Минздрава РБ начальник отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов развеял опасения уфимцев.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. В связи с этим хотелось бы обратиться ко всем, кто нас слушает, пожалуйста, мы призываем внимательно относиться к публикуемой информации, которая размещается в соцсетях, передается в мессенджерах, и ориентироваться только на официальные достоверные источники», — сказал Максим Родионов.

Как сообщало агентство «Башинформ», в соответствии с рекомендацией правительства России, 31 марта с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Граждане не должны покидать свои дома без острой необходимости. Вескими причинами считаются:

1. обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью;

2. выход на работу в случае, если обязан;

3. выгул домашних питомцев — не далее 100 метров от дома;

4. вынос мусора;

5. покупки в магазине или аптеке.