Радий Хабиров пояснил, как будет проходить режим самоизоляции в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в соцсетях пояснил, как будет проходить объявленный в республике режим самоизоляции.

«С сегодняшнего дня, с 20 часов вечера, мы вводим режим самоизоляции по месту проживания для всех жителей республики. Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима», — подчеркнул он.

Выходить из дома можно только в исключительных случаях, а именно:

— в случае, когда человеку нужна экстренная (в сопровождении медиков) или неотложная медицинская помощь;

— можно сходить до ближайшего магазина за продуктами или в аптеку за лекарствами;

— разрешается выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от дома;

— можно вынести мусор до ближайшего контейнера;

— чтобы добраться до места работы, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях.

Как отмечается в заявлении главы региона, на все время действия режима улицы будут патрулировать стражи правопорядка, народные дружинники, представители социальных служб.

Они будут по громкоговорителям предупреждать жителей о том, чтобы никто не выходил без особой надобности и составлять акты на нарушителей.

«Те, кто будет игнорировать эти требования — будут оштрафованы в соответствии с поправками в КоАПП, ужесточающие наказание за нарушение карантина в ближайшие дни», — добавил Радий Хабиров.

Кроме того, во всех общественных местах — магазинах, аптеках, транспорте, за исключением такси необходимо в обязательном порядке обязательно соблюдать дистанцию — не менее 1,5 метра друг от друга.

Следует также носить защитные маски и перчатки, мыть руки и снимать верхнюю одежду по возвращению домой.

«Эти простые меры помогут избежать возможного заражения. Кроме того, прекращается автобусное сообщение с другими регионами, а внутри Башкортостана — ограничивается количество рейсов. Берегите себя и своих близких», — резюмировал руководитель республики.