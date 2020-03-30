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Поздравления с присвоением звания Героя Шаймуратову поступают из-за пределов республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Поздравления с присвоением звания Героя Шаймуратову поступают из-за пределов республики Фото: Олег Яровиков

Заведующий музеем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Фарида Юсупова рассказала, что поздравления с присвоением звания Героя России Минигали Шаймуратову поступают не только из Башкирии, но и из-за пределов республики.

«Сегодняшняя новость о присвоении звания Героя Шаймуратову была очень ожидаема в том смысле, что мы ее очень ждали. Чувства переполняют. Истина восторжествовала. На это потребовались многие годы, и тем не менее Шаймуратов заслуженного Героя получил. Подвиг, который он совершил много лет назад, наконец-то по достоинству оценен. Я, как и многие жители Башкортостана, рада, потому что сейчас ко мне идут поздравления не только из Башкирии — и с Алтая, и из Москвы, это очень радует», — сказала Юсупова.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
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