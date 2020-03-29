Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

29 марта Воскресенье

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России количество пациентов с COVID-19 перевалило за 1,5 тысячи, в Башкирии заболевших 5

ОБЩЕСТВО

По оперативным данным на 29 марта в России зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве (1014) и Подмосковье (112), Санкт-Петербурге (42), Свердловской области (24) и Крыму (20).

Случаи заболевания зафиксированы в 65 российских регионах.

Умерло 8 человек. 6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.

Выздоровели 64 человека.

В Башкирии по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 5 заболевших, то есть, коронавирус подтвердился еще у одного человека.

Ранее сообщалось﻿, что на 13 часов 28 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 92 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Подтвержденных заболевших COVID-19 по Башкирии на тот период было четыре, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении инфекционной больницы г. Уфы, состояние у всех удовлетворительное. Условия размещения у них хорошие.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Сибае носитель коронавируса торговал на рынке, покупателям надо срочно изолироваться
В Сибае житель Челябинской области - носитель коронавируса торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Известно, что продавец незадолго д
Число подозреваемых на коронавирус в стационарах Башкирии возросло до 92 человек
На 13 часов 28 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 92 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Об этом заявил
В аэропорту «Уфа» пассажиров рейса из Таиланда встретили 60 специально обработанных такси
Ранним утром сегодня в Международном аэропорту Уфа произвел посадку рейс Пхукет-Уфа. На его борту находилось 335 пассажиров и восемь членов экипажа. На б
В Башкирии молодожены погибли под колесами автомобиля
Сегодня ночью в Караидельском районе 40-летний житель района за рулем «Лады Гранта» допустил наезд на четверых пешеходов. ДТП произошло на 4 км автодорог
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть