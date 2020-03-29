В России количество пациентов с COVID-19 перевалило за 1,5 тысячи, в Башкирии заболевших 5

По оперативным данным на 29 марта в России зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве (1014) и Подмосковье (112), Санкт-Петербурге (42), Свердловской области (24) и Крыму (20).

Случаи заболевания зафиксированы в 65 российских регионах.

Умерло 8 человек. 6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.

Выздоровели 64 человека.

В Башкирии по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 5 заболевших, то есть, коронавирус подтвердился еще у одного человека.

Ранее сообщалось﻿, что на 13 часов 28 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 92 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Подтвержденных заболевших COVID-19 по Башкирии на тот период было четыре, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении инфекционной больницы г. Уфы, состояние у всех удовлетворительное. Условия размещения у них хорошие.