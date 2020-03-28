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Число подозреваемых на коронавирус в стационарах Башкирии возросло до 92 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Число подозреваемых на коронавирус в стационарах Башкирии возросло до 92 человек Фото: ИА «Башинформ»

На 13 часов 28 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 92 человека, в том числе 14 невосершеннолетних. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Цифра подтвержденных заболевших COVID-19 по Башкирии остается прежней — четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении инфекционной больницы г. Уфы, состояние у всех удовлетворительное.

ИА «Башинформ»
Теги: брифинг
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