Фото: ИА «Башинформ» Число подозреваемых на коронавирус в стационарах Башкирии возросло до 92 человек Фото: ИА «Башинформ»

На 13 часов 28 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 92 человека, в том числе 14 невосершеннолетних. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Цифра подтвержденных заболевших COVID-19 по Башкирии остается прежней — четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении инфекционной больницы г. Уфы, состояние у всех удовлетворительное.