Где можно провериться на коронавирус в Башкирии — новые адреса

В Башкирии увеличилось число лабораторий, которые проводят диагностику коронавирусной инфекции, заявил глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

Как сообщил Максим Забелин на брифинге по коронавирусу, с 25 марта начали работать четыре лаборатории на базе РКБ имени Куватова, ГКБ №21 Уфы, Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и университетской клиники БГМУ.

Также подключаются к работе еще четыре центра компетенций в этой области.

С сегодняшнего дня начали проводить диагностику коронавируса лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера, Больницы скорой медицинской помощи в Уфе, больница города Нефтекамска.

«С 30 марта дополнительно будет развернута возможность осуществления данного вида исследования и на базе Республиканского медико-генетического центра», — добавил министр здравоохранения Башкирии.

По оперативной информации на 13.00, число заболевших в Башкирии осталось за сутки неизменным — четыре человека, один из которых ребенок. Все они вернулись из стран Европы.

С подозрением на коронавирус в стационарах находятся 72 человека, в том числе 10 детей.