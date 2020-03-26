В Башкортостане с подозрением на коронавирус находятся 72 человека, в том числе 10 детей

На 13 часов 26 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 72 человека, в том числе 10 детей. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Цифра подтвержденных заболевших COVID-19 остается прежней — четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Все пациенты проходят лечение в боксовом отделении инфекционной больницы г. Уфы, состояние у всех удовлетворительное.

На сегодня исследовано 2610 биоматериалов. За последние сутки новых больных не выявлено, сообщила главврач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак.