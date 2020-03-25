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В Башкирии на коронавирус исследован биоматериал 2270 человек

ОБЩЕСТВО

На сегодняшний день в Башкирии исследован биологический материал от 2270 человек, сообщила в среду на брифинге по коронавирусной инфекции главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак.

«Работаем в штатном режиме, выдаем тест-системы, которых у нас в достаточном количестве. Сегодня все больше медицинских организаций будут проводить эти исследования. Еще раз повторю: только по решению врача, только по направлению государственного лечебного учреждения будут проводиться эти исследования», — заявила она.
Как подчеркнули на брифинге по коронавирусной инфекции, несмотря на то, что на рынке появились коммерческие тест-системы, обещающие уже в течение двух часов выдачу результатов, «результаты исследования на официальном бланке лечебного учреждения, лечащего врача вы получите только в том случае, если исследование проводилось на базе аккредитованных, лицензированных медицинских учреждений».

Напомним, в регионе начали работать несколько новых лабораторий, получивших разрешение работать с новым вирусом. Это лаборатории РКБ имени Куватова, Центра-СПИД, ГКБ №22 в Уфе, а также лаборатории в больницах Стерлитамака и Нефтекамска.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике зарегистрировано на данный момент четыре случая заболевших коронавирусом.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в Башкирии насчитывается 64 человека, шесть из которых — дети.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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