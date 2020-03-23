В Уфе временно отменены ярмарки вакансий из-за угрозы коронавируса
Фото: Центр занятости населения Уфы
В Уфе временно отменены ярмарки вакансий из-за угрозы коронавируса Фото: Центр занятости населения Уфы
Начиная с этой недели в Уфе приостановлено проведение специализированных ярмарок вакансий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующий приказ издал Минтруд Башкирии.
«Для снижения рисков заноса и распространения коронавирусной инфекции Центр занятости населения Уфы приостанавливает проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с переносом их на более поздний период времени. О возобновлении работы ярмарок вакансий и учебных рабочих мест будет сообщено дополнительно», — информировали в столичной службе занятости.Напомним, по состоянию на 19 часов 22 марта, в больницах республики под наблюдением медиков остаются 54 пациента, в том числе четверо детей, с подозрением на COVID-2019. Подтвержденных диагнозов ни у кого нет.
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