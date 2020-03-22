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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии откроют три новых центра для исследования тестов на COVID-2019

ОБЩЕСТВО

С 23 марта в Башкирии начнут работать еще три центра для исследования тестов на новую коронавирусную инфекцию. Эти лаборатории будут помогать «Центру гигиены и эпидемиологии РБ», сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«Туда будут направляться биологические материалы здоровых людей, которые подлежать обследованию и находятся на скрининге по решению лечащего врача, — сказал руководитель регионального Минздрава. – В ближайшее время будет развернуто семь лабораторий».

Отметим, что на 19 часов 22 марта в больницах республики под наблюдением медиков остаются 54 пациента, в том числе четверо детей, с подозрением на COVID-2019. Подтвержденных диагнозов ни у кого нет. В России на данный момент, по сообщениям Роспотребнадзора, выявлено 367 случаев заражения китайским коронавирусом. 16 человек выздоровели. Летальных случаев не зарегистрировано.

ИА «Башинформ»
Теги: центры тестирования, коронавирус
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