Фото: Олег Яровиков В Уфе начали дезинфицировать автобусы «Башавтотранса» Фото: Олег Яровиков

В Уфе, для недопущения распространения коронавируса автобусы «Башавтотранса» начали дезинфицировать дважды в день, сообщили в пресс-службе мэрии.

Полная обработка салонов автобусов проводится, когда весь парк возвращается в гараж — с 22 часов до 1 часа ночи, и в межпиковый интервал — в обеденное время.

Ежедневно в башкирской столице дезинфицируется 238 автобусов. При работе используются хлоросодержащие средства и дезинфицирующее средство серии «Этоксамин» широкого спектра действия.

На салон одного автобуса расходуется от 5 до 10 литров дезинфицирующего раствора, безвредного для человека.

Как сообщал «Башинформ», с 17 марта в Уфе начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы.

С сегодняшнего дня в столице Башкирии началась санитарная обработка остановок общественного транспорта.

Напомним, что с 18 марта в Башкирии введен режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции любой желающий может обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.

Кроме того, можно позвонить на круглосуточную «горячую линию» Минздрава региона: 8 (347) 286-58-27, 279-91-20 или в колл-центр мэрии Уфы: 8 -800- 250- 56- 04, также работающий в круглосуточном режиме.