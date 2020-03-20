Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 80.15 ↑

EUR 87.26 ↓

20 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе начали дезинфицировать автобусы «Башавтотранса»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе начали дезинфицировать автобусы «Башавтотранса» Фото: Олег Яровиков

В Уфе, для недопущения распространения коронавируса автобусы «Башавтотранса» начали дезинфицировать дважды в день, сообщили в пресс-службе мэрии.

Полная обработка салонов автобусов проводится, когда весь парк возвращается в гараж — с 22 часов до 1 часа ночи, и в межпиковый интервал — в обеденное время.

Ежедневно в башкирской столице дезинфицируется 238 автобусов. При работе используются хлоросодержащие средства и дезинфицирующее средство серии «Этоксамин» широкого спектра действия.

На салон одного автобуса расходуется от 5 до 10 литров дезинфицирующего раствора, безвредного для человека.

Как сообщал «Башинформ», с 17 марта в Уфе начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы.

С сегодняшнего дня в столице Башкирии началась санитарная обработка остановок общественного транспорта.

Напомним, что с 18 марта в Башкирии введен режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции любой желающий может обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.

Кроме того, можно позвонить на круглосуточную «горячую линию» Минздрава региона: 8 (347) 286-58-27, 279-91-20 или в колл-центр мэрии Уфы: 8 -800- 250- 56- 04, также работающий в круглосуточном режиме.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, Башавтотранс, автобусы, дезинфекция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии растет число заболевших туберкулезом - Роспотребнадзор
В Башкортостане второй год подряд наблюдается рост заболеваемости туберкулезом. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в 2019 году ур
В Башкирии провайдеры на карантин предоставят пользователям несколько бесплатных услуг
Провайдеры кабельного и цифрового ТВ вместе с операторами сотовой связи приготовили для жителей Башкирии в период карантина по коронавирусной инфекции не
В Башкирии полностью здоровым признан только каждый пятый обследованный житель
В прошлом году в Башкирии обследование по программе диспансеризации прошло 765 тысяч человек или около четверти всего взрослого населения региона. Перву
В Федерации профсоюзов Республики Башкортостан сменился руководитель
Сегодня в Доме профсоюзов г. Уфы состоялось X внеочередное заседание Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. На нем было принято решение о п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть