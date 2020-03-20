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В Уфе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта

ОБЩЕСТВО

В Уфе с сегодняшнего дня начали проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта для недопущения распространения коронавируса, сообщили агентству «Башинформ» в столичном МУЭТе.

В пятницу утром в тестовом режиме была проведена полная дезинфекция остановочного павильона на остановке «Парк им.Калинина».

«Сначала его вымыли, затем продезинфицировали хлорамином В и вытерли сухой тряпкой. Только после можно считать, что он готов к последующему использованию», — пояснил «Башинформу» начальник службы охраны труда и промышленной, экологической безопасности Данир Бурханов.
По его словам, сегодня во второй половине дня аналогичным образом обработают остановочные павильоны, начиная с остановки «ул.Комарова» до остановки «Колхозный рынок». В работах по санитарной обработке остановок общественного транспорта планируется задействовать около 20 человек.

В планах – охватить санитарной обработкой все остановки общественного транспорта в Уфе.

«Полную дезинфекцию остановочных павильонов планируется проводить ежедневно, до конца апреля», — добавил Данир Бурханов.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», с 17 марта в Уфе начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы. Их дезинфекция проводится хлорамином после каждого заезда вагона с линии в депо. Санобработка будет проводиться до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала, подчеркнул тогда исполнительный директор уфимского МУЭТа Александр Ежков.

Галина Бахшиева
Теги: МУЭТ, остановки
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