В Уфе начали дезинфицировать остановки общественного транспорта

В Уфе с сегодняшнего дня начали проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта для недопущения распространения коронавируса, сообщили агентству «Башинформ» в столичном МУЭТе.

В пятницу утром в тестовом режиме была проведена полная дезинфекция остановочного павильона на остановке «Парк им.Калинина».

«Сначала его вымыли, затем продезинфицировали хлорамином В и вытерли сухой тряпкой. Только после можно считать, что он готов к последующему использованию», — пояснил «Башинформу» начальник службы охраны труда и промышленной, экологической безопасности Данир Бурханов.

По его словам, сегодня во второй половине дня аналогичным образом обработают остановочные павильоны, начиная с остановки «ул.Комарова» до остановки «Колхозный рынок». В работах по санитарной обработке остановок общественного транспорта планируется задействовать около 20 человек.

В планах – охватить санитарной обработкой все остановки общественного транспорта в Уфе.

«Полную дезинфекцию остановочных павильонов планируется проводить ежедневно, до конца апреля», — добавил Данир Бурханов.