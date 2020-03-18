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18 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В администрации Уфы заработал колл-центр, где можно получить консультации по коронавирусу

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В администрации Уфы заработал колл-центр, где можно получить консультации по коронавирусу Фото: Олег Яровиков

С 12.00 часов 18 марта в администрации Уфы в круглосуточном режиме заработал колл-центр по оказанию консультативной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. В пресс-службе столичной мэрии пояснили, что специалисты администрации смогут проконсультировать жителей по вопросам снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организации учебного процесса в общеобразовательных, дошкольных организациях, вузах и ссузах. В колл-центре можно будет получить и консультативную помощь гражданам, которые планируют выезд за пределы России, либо прибывшим из иностранных государств.

Единый номер телефона колл-центра – 8-800-250-56-04.

Напомним, что с 18 марта глава Башкортостана Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19.

Круглосуточные номера телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения республики по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный).

Азат Гиззатуллин
Теги: коронавирус
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