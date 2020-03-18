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Круглосуточный телефон «горячей линии» по коронавиру: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии введен режим повышенной готовности по коронавирусу

ОБЩЕСТВО

С 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности объявляется при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В рамках него устанавливается круглосуточная работа штаба, усиливается контроль за состоянием окружающей среды, обеспечивается тотальное обследование прибывающих в республику лиц на предмет признаков ОРВИ, принимаются оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Башкирии пока не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время с подозрением на коронавирус в стационарах республики находится 48 человек, в том числе 8 детей, сообщал «Башинформ». Состояние у всех стабильное. Введение повышенных мер профилактики связано с тем, что в республику ежедневно прибывают десятки человек, в том числе из стран и регионов, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом.

В ходе заседания оперативного штаба в правительстве по вопросам предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции, Радий Хабиров потребовал отменить или перенести культурные, спортивные, деловые мероприятия с численностью участников более 250 человек и с участием иностранцев.

Также глава региона принял решение продлить предстоящие весенние школьные каникулы до 6 апреля и дал поручение Минобразования региона подготовить педагогические коллективы к вариантам дистанционного обучения. Вузам и ссузам поручено перевести образовательный процесс в дистанционный режим.

Для жителей, прибывающих из-за рубежа, поручено создать условия по принятию мер самоизоляции. В случае появления у них минимальных симптомов следует незамедлительно проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее, распоряжением Главы РБ в республике уже были приняты меры по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. В частности, жителям республики рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж и регионы РФ, где зарегистрировано распространение вируса, избегать людных мест. Руководителям предприятий и организаций рекомендуется организовать на рабочих местах дезинфекцию.

Телефон «горячей линии» республиканского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: +7 (347) 286-58-27.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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