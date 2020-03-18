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Круглосуточный телефон «горячей линии» по коронавиру: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Максим Забелин: На сегодня подтвержденной коронавирусной инфекции в Башкирии нет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Максим Забелин: На сегодня подтвержденной коронавирусной инфекции в Башкирии нет Фото: ИА «Башинформ»

На сегодня подтвержденной коронавирусной инфекции в Башкирии нет.

«По состоянию на 8.00 утра 18 марта 2020 года с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах Республики Башкортостан находится 48 человек, из них восемь детей. Проводятся необходимые обследования, лечение в соответствии с рекомендованными стандартами», — заявил сегодня на утреннем брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Министр напомнил телефоны горячей линии: 286-58-27, 279-91-20. На горячую линию Минздрава за прошедшие сутки поступило 606 звонков от жителей республики.

«На 18 марта проведено обследование более 1500 человек на коронавирусную инфекцию, — сообщила заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева. — Из медорганизаций Башкортостана было принято биологического материала от 72 человек. На сегодняшний день все результаты отрицательные».

Ежедневные утренние и вечерние брифинги проводятся по поручению главы республики. Следующий брифинг в 20 часов.

Лейла Аралбаева
Теги: коронавирус
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