В Башкирию поступили 15 тысяч медицинских масок
В Башкирию поступили 15 тысяч медицинских масок Фото: Ксения Калинина
Сеть государственных аптек «Госаптека», подведомственная правительству Башкирии, получила 15 тысяч медицинских масок, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин.
По его словам, поступившие в республику одноразовые медицинские маски будут распределены «между сетью аптек с акцентом на Уфу».
Как сообщало агентство «Башинформ», с 18 марта в Башкирии начинается производство медицинских масок многоразового использования из марли.
Марлевые маски будут изготавливаться на территории ГУП БХП «Агидель» и реализоваться через сеть государственных аптек. В каждой упаковке будет лежать по три маски.