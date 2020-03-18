Фото: Ксения Калинина В Башкирию поступили 15 тысяч медицинских масок Фото: Ксения Калинина

Сеть государственных аптек «Госаптека», подведомственная правительству Башкирии, получила 15 тысяч медицинских масок, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, поступившие в республику одноразовые медицинские маски будут распределены «между сетью аптек с акцентом на Уфу».

Как сообщало агентство «Башинформ», с 18 марта в Башкирии начинается производство медицинских масок многоразового использования из марли.

Марлевые маски будут изготавливаться на территории ГУП БХП «Агидель» и реализоваться через сеть государственных аптек. В каждой упаковке будет лежать по три маски.