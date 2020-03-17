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В мэрии Уфы сообщили о судьбе едва не уничтоженной огнем усадьбы Бухартовских

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В мэрии Уфы сообщили о судьбе едва не уничтоженной огнем усадьбы Бухартовских Фото: Валерий Шахов

В администрации Уфы 17 марта оперативное совещание началось с рассмотрения инцидента, произошедшего 13 марта с объектом культурного наследия — усадьбой Бухартовских. Как сообщалось ранее, в доме произошел пожар — загорелась кровля. Сотрудники МЧС Башкирии ликвидировали возгорание: в результате ЧП была существенно повреждена кровля — она, по сути, уничтожена, и второй этаж.

Как пояснили в мэрии, для строительства каких-либо объектов этот земельный участок не предоставлялся. Договоры о развитии застроенных территорий не заключались. Было отмечено, что участок, на котором размещена усадьба – небольшой, строить на 500 кв. метров просто невозможно.

«Со стороны администрации города никогда никакие шаги не предпринимались и т.д. для того, чтобы его (участок — прим. ред.) отдать под застройку в данном микрорайоне? Не было такого?», — спросил у подчиненного глава города Ульфат Мустафин.

«Нет, такого не было», — получил он ответ.

«То есть, мы неоднократно в 2019 году пытались продать под реконструкцию, под сохранение? Но ни одного инвестора не нашлось?», — продолжил уточнять мэр города.

«Да», — сказал сотрудник муниципалитета.

«У нас в планах только восстановление этого объекта культурного наследия, так?», — вновь задал вопрос Ульфат Мустафин.

«Да, ничего другого здесь быть не может. Только восстановление», — прозвучало в ответ.

Как информировало агентство «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров заступился за объект культурного наследия — усадьбу Бухартовских. На оперативном совещании в правительстве Башкирии 16 марта он поручил установить истинную причину пожара в этом здании, а также заявил, что не даст его уничтожить.

Ксения Калинина
Теги: объекты культурного наследия
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