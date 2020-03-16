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Авиакомпании отменили ряд рейсов по маршруту Уфа - Гоа - Уфа

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Авиакомпании отменили ряд рейсов по маршруту Уфа - Гоа - Уфа Фото: ИА «Башинформ»

Авиакомпании сообщают об отмене рейсов Уфа — Гоа — Уфа, запланированных на март и апрель 2020 года.

По информации Гостранса РБ, авиаперевозчик Azur Air отменил рейсы по маршруту Уфа — Гоа, запланированные на 19 и 30 марта этого года. Также отменены рейсы этого перевозчика из Гоа в Уфу, заявленных на 30 марта и 9 апреля 2020 года.

Авиакомпания Royal Flight отменила рейс Уфа — Гоа, заявленный на 21 марта, и Гоа — Уфа — Гоа — 1 апреля. Сообщается, что по вопросам возврата туров следует обращаться по месту приобретения турпутевок или к туроператорам.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 17 марта до 31 мая 2020 года отменен рейс Уфа — Вена (Австрия) — Уфа.

С 16 марта Россия ограничивает полеты в страны ЕС — за исключением рейсов в столицы и чартеров.

Горячая линия по вопросам, связанным с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, запущенная Ростуризмом и Ассоциацией «Турпомощь», работает круглосуточно: 8-499-678-12-03, а также по номеру: 8-915-117-04-51, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 часов.

ИА «Башинформ»
Теги: авиаперевозки, аэропорт, коронавирус
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