Фото: www.facebook.com/radiyhabirov Глава Башкирии о коронавирусе: «Ситуация - под жестким круглосуточным контролем» Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

Глава Башкортостана Радий Хабиров 14 марта провел оперативный штаб по недопущению распространения в республике коронавируса. На своих страницах в соцсетях он заявил, что будет открыто и правдиво информировать жителей региона о любых новостях, связанных с этим вирусом.

«Да, пока ни одного больного у нас нет. Но не исключено, что они могут появиться. Мы, безусловно, с этим справимся, но возможные последствия нужно минимизировать», — написал глава Башкирии.

Радий Хабиров обозначил меры, предпринимаемые республикой для профилактики распространения коронавируса.

«Во-первых, уже сейчас мы готовим разветвленную сеть лечения больных, если они будут. Во-вторых, обещаю твёрдо, мы будем максимально открыто и правдиво информировать жителей республики о любых новостях, связанных с вирусом. С понедельника увеличим количество операторов на круглосуточной «горячей линии», которую организовал Минздрав РБ (8 (347) 286-58-27). Кроме этого, Минздрав РБ будет ежедневно проводить брифинги и предоставлять всю достоверную информацию. В-третьих, ограничиваем, все же, массовые мероприятия. Устанавливаем для служащих запрет на выезд за рубеж и ограничиваем выезды по регионам России. В-четвертых, особое внимание надо уделить работе со СМИ и лидерами общественного мнения. Прошу довериться мне и не питаться слухами. Вся информация у меня есть, и я буду ее моментально предоставлять обществу», — сообщил Радий Хабиров и заверил, что паниковать и волноваться причин нет.

В Башкортостане готовы на 100% диагностировать все случаи заболеваний.

«Ситуация — под жестким круглосуточным контролем. Прошу прощения за возможные неудобства при организации профилактических мер. Но в этом случае мы предпочитаем быть уверенными, что не допустим угрозы распространения у нас довольно тяжёлой болезни», — заявил глава РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», по состоянию на 13 марта, в Башкортостане официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. Также в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

Кроме того, главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» ответила на вопрос, почему в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса. Об этом читайте по ссылке.