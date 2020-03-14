Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии школьники временно могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии школьники временно могу перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Министерство просвещения России направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, а также, при необходимости, по временному переводу образовательного процесса на дистанционную форму обучения.

Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей, сообщили в министерстве.

Между тем, в большинстве регионов в ближайший период грядут плановые каникулы.

Как сообщало агентство «Башинформ», по состоянию на 13 марта, в Башкортостане официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. Также в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

Кроме того, главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» ответила на вопрос, почему в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса. Об этом читайте по ссылке.