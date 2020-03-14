Фото: Ксения Калинина У излечившихся от коронавируса пациентов могут возникнуть осложнения Фото: Ксения Калинина

У пациентов, излечившихся от нового коронавируса, могут возникнуть серьезные осложнения на легкие, а также удушья при быстрой ходьбе. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на газету South China Morning Post, где опубликована информация от управления больничных учреждений Гонконга.Медики исследовали состояние 12 выздоровевших пациентов в центре инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)», — заявил глава центра Оуэн Цзэн и добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект воздействия на легкие может оказать заболевание.

Оуэн Цзэн посоветовал выписанным пациентам для восстановления легких выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например плавание.

Как сообщало﻿ агентство «Башинформ», по состоянию на 13 марта в Башкортостане официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. Также в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

Кроме того, главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» ответила на вопрос, почему в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса. Об этом читайте по ссылке.﻿