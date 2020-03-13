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13 марта Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Под наблюдением врачей находятся более 300 жителей Башкирии с подозрением на коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Под наблюдением врачей находятся более 300 жителей Башкирии с подозрением на коронавирус Фото: Ксения Калинина

В интернете появились массовые сообщения, фейковые новости о людях, которые могли заразиться новым коронавирусом. Из-за ажиотажа вокруг этой темы, а также из-за того, что в России COVID-2019 заболели 34 человека, по поручению главы Башкирии Радия Хабирова, в агентстве «Башинформ» прошел экстренный брифинг с участием руководителей региональных Минздрава, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и инфекционной больницы.

По словам врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Александра Жеребцова, по состоянию на 13 марта в мире коронавирусом заболели более 125 тысяч человек, из них 4 615 умерли от осложнений. В России заболели 34 человека. В Башкортостане больных новым коронавирусом нет.

Тем не менее, Александр Жеребцов отметил, что под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. На сегодняшний день в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

В уфимской инфекционной больнице медики следят за состоянием здоровья 18 пациентов с подозрением на китайский коронавирус, сказал главный врач медучреждения Радик Галимов.

Он также добавил, что на воздушной границе — в аэропорту Уфы — действует усиленный двойной контроль при встрече авиапассажиров.

Главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак сообщила, что в республике с 18 февраля проводятся исследования пациентов с подозрением на новый коронавирус. Для этого имеются специальные тест-системы.

Ксения Калинина
Теги: коронавирус, медицина
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