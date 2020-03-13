Фото: автор Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии рекомендовал делать защитные маски своими руками Фото: автор

В Уфе в агентстве «Башинформ» 13 марта на брифинге, посвященном теме коронавируса, с участием руководителей региональных Минздрава, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и уфимской инфекционной больницы журналисты подняли вопрос насчет защитных масок: защищают ли они на самом деле от вируса, нет ли в них дефицита в республике и как их правильно носить.

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в госаптеках от «Башфармации» был запас этих медицинских изделий — более миллиона штук.

«Но, с учетом того, что цена на них была самая низкая по Уфе, мы даже вводили небольшое ограничение — продавать не более пяти масок в одни руки, в данный момент изделия действительно закончились. На следующей неделе будет новая партия, но не за ту первоначальную цену, когда мы покупали. Тогда мы закупали маски по два рубля за штуку. Сейчас недобросовестные поставщики пытаются спекулировать на этой теме. Данное направление мониторит и отрабатывает Росздравнадзор РБ. Надеюсь, что в ближайшее время этот процесс наладится. На следующей неделе ожидается поставка в сеть госаптек «Башфармации» не менее 20 тысяч масок, через неделю будет еще такая же партия на республику», — сказал министр, добавив, что в лечебных учреждениях необходимый запас масок имеется.

Главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак отметила, что медицинская маска однозначно помогает, если ее носить правильно, а не так как это делают многие.

«Видела и на улице, и в учреждениях, как носят маски: нос снаружи, закрыт только рот. Нет. Закрывать надо дыхательные пути — нос и рот. Одноразовых масок хватает на час-два, их нужно менять. Никто не отменят собственноручно сделанных масок: сложенная в восемь слоев марля. Она лучше тем, что ее можно обрабатывать в дезинфицирующем растворе, ее можно носить два часа, она личная, индивидуальная. Рекомендую делать маски своими руками», — сказала Анна Казак.

Маски должны носить и больные люди и те, кто боится заразиться, добавила она, это вопрос этикета.