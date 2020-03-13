Фото: Валерий Шахов Роспотребнадзор Башкирии рекомендует не проводить массовые мероприятия Фото: Валерий Шахов

В Башкирии действует рекомендация регионального Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий. Об этом на брифинге в агентстве «Башинформ» сообщил врио руководителя ведомства Александр Жеребцов.

«Ограничений по количеству зрителей, посетителей мероприятия в республике нет. В понедельник [16 марта — ред.] мы проведем совещание и уже примем решение», — уточнил представитель ведомства.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что матчи КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» в Казани пройдут без зрителей после введения особого санитарного режима. В Уфе пока такой режим не введен, так как положительных тестов на коронавирусную инфекцию в республике нет.